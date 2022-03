Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Sliedrecht

De stemmen zijn geteld, de voorlopige einduitslag in Sliedrecht luidt: de SGP-ChristenUnie blijft de grootste, PRO Sliedrecht blijft de tweede partij, CDA de derde, PvdA en VVD delen een vierde plek. Slydregt.NU lijkt een zetel te hebben gewonnen, en D66 komt op basis van de voorlopige einduitslag niet meer in de gemeenteraad. ,,Heel teleurstellend, ik had ons meer gegund.”

Weinig bijzonder grote verrassingen in Sliedrecht, na het tellen van de stemmen van de twintig stembureaus. De meeste partijen behouden het aantal zetels dat ze afgelopen jaren ook al hadden: SGP-ChristenUnie 7, PRO Sliedrecht 5, CDA 3, PvdA 2, VVD 2.

Uitschieters zijn Slydregt.NU en D66. Die eerste won er een zetel bij en lijkt op basis van de voorlopige einduitslag dus van 1 naar 2 plekken in de gemeenteraad te gaan, terwijl D66 de enige zetel die ze had naar alle waarschijnlijkheid moet inleveren. René de Munck, fractievoorzitter van D66, reageerde zichtbaar geëmotioneerd op dat nieuws: ,,Dit is zeer teleurstellend, ik had ons meer gegund. Na vier jaar hard werken hoop je dat er meer uitkomt dan dit. We hebben vorige keer ook moeten vechten om de restzetel. Tóen hadden we ‘m. Nu niet. Maar de kiezer bepaalt. En dat is waar we het mee moeten doen.”

Door het dolle heen is Mark Jongeneel van Slydregt.NU, die ineens met twee zetels de raad lijkt te mogen bekleden. ,,We zijn heel tevreden, de hele partij is dat. We gaan de komende vier jaar flink knallen met zijn allen.”

Ton Spek, CDA

Het opkomstpercentage in Sliedrecht is 55,31 procent. ,,Helaas ruim vier procent minder dan in 2018", aldus de burgemeester van het baggerdorp, Jan de Vries. ,,Dat is niet goed voor de lokale democratie.” Eerder op de dag gaf hij al aan bezorgd te zijn over het aantal mensen dat op kwam dagen bij de stembureaus. De opkomst was in 2018: 59,86 procent.

Tevredenheid heerst

Bijna alle partijen zullen, als de voorlopige definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Sliedrecht bewaarheid wordt, hun aantal zetels behouden. Zo ook de SGP-ChristenUnie, met zeven zetels in de raad. Cees Paas van de partij is ‘héél blij’ dat de boel gelijk blijft. ,,Ik zie terug in de cijfers dat de huidige coalitie gewaardeerd wordt, of in ieder geval niet wordt afgestraft. Dus ja, daar zijn we blij mee.”

Ook Sliedrechtse oud-wethouder Hanny Visser, die na twee jaar weer terug in de politiek is bij haar vertrouwde partij PRO Sliedrecht is tevreden met die uitslag van 5 zetels. ,,We blijven duidelijk tweede partij van dit dorp. We moeten hier na een woelige periode binnen onze partij ook - al is dat al twee jaar geleden - heel blij mee zijn denk ik.”

Hanny Visser (rechts) kijkt gespannen toe in Sliedrecht.

Drie zetels voor het CDA, vindt Ton Spek ‘niet mis’. ,,Al had ik na vier jaar lang hard werken natuurlijk op meer gehoopt. Het is mooi dat we ten opzichte van de landelijke trend, stabiel blijven. Bovendien ben ik blij met de bevestiging van de nieuwe koers die we hebben ingezet met de huidige coalitie.”

De PvdA houdt twee zetels, zoals het er nu naar uitziet. Lijsttrekker Ben van der Plas ‘is niet ontevreden’. ,,Natuurlijk hadden we gehoopt op een kleine wist. Maar bij gemeenteraadsverkiezingen worden goede prestaties maar zelden beloond, helaas.” Ook de VVD van Roelant Bijderwieden ,,had natuurlijk graag meer gehad dan twee zetels. Maar we zijn uiteraard heel blij dat we hetzelfde aantal behouden.”

Een van de zaken waarover de nieuwe gemeenteraad zal gaan praten is: of de huidige voetbalvelden behouden blijven of verhuizen naar de overkant. Bekijk hier de uitslagen van alle gemeenten in de Drechtsteden en Molenlanden.

Burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht.

Het stemlokaal in het Oude Raadhuis in Sliedrecht.

