Dit was het jaar van de Dordtse frikandellenkoning: ‘Ik ga de titel verdedigen’

Bestuurder rijdt door na aanrijding met fietsster (14) in Dordrecht

13:40 Een 14-jarige fietsster is vanochtend lichtgewond geraakt bij een aanrijding op de Dubbeldamseweg Zuid in Dordrecht. De politie is op zoek naar de automobilist die betrokken was bij het ongeluk en vervolgens is doorgereden.