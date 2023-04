DJ Lucien Foort maakt met studenten anthem voor Dordtse vierdaagse: ‘Wel een beetje spannend’

Organisa­tie Dordtse avondvier­daag­se moet stoppen, maar opvolgers staan al klaar: ‘Wij kunnen niet meer’

Het bestuur van de Avondvierdaagse in Dordrecht stopt per direct. Voorzitter Rika Geway kan het, net als de andere leden, niet meer aan. ,,We zijn inmiddels allemaal de leeftijd van 75 jaar gepasseerd, het is niet meer haalbaar nu.’’ Er staat al wel een enthousiaste opvolger klaar.