Documentaire volgt Merol tijdens succesvol jaar

Bestelauto crasht op West-Kinderdijk in Alblasser­dam

16:36 Op de West-Kinderdijk in Alblasserdam is rond 15.30 uur een bestelauto tegen vijf auto’s gebotst en daarna gecrasht. De bestuurder raakte gewond aan in ieder geval zijn arm en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Of er meer gewonden zijn, is onbekend.