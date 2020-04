Dode bij schietpartij in Wielwijk, tweede slachtoffer neergeschoten in Zuidhoven

UpdateBij een schietpartij in de Dordtse wijk Wielwijk is kort voor middernacht een man overleden. Er zijn ook schoten gelost aan de Spirea, in Zuidhoven. Het is nog niet bekend of de twee incidenten verband houden met elkaar.

De eerste schietpartij vond plaats in de Jacob van Heemskerckstraat. Getuigen hoorden rond 23.50 uur meerdere schoten. Toen agenten ter plaatse kwamen was het slachtoffer zwaargewond. Hij is op straat overleden. Naasten van het slachtoffer zijn ter plaatse en vinden steun bij elkaar.

Rond 1.15 uur kreeg de politie een tweede melding van een schietpartij binnen, dit keer aan de Spirea in de wijk Zuidhoven op de grote parkeerplaats daar. Ook hier is iemand neergeschoten, maar niet levensgevaarlijk gewond meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De twee locaties liggen hemelsbreed nog geen twee kilometer bij elkaar vandaan.

Ook op de Spirea in de wijk Zuidhoven is geschoten. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere kogels

Over de toedracht van het dodelijke incident in Wielwijk is nog niets bekend. Omstanders melden dat de man met meerdere kogels geraakt zou zijn. Hulpdiensten hebben een kleed over het lichaam gelegd. Veel buurtbewoners zijn afgekomen op de commotie in de straat. De politie draagt bewoners op meer afstand van elkaar te houden vanwege het coronavirus.

Een buurtbewoner ter plaatse: ,,Ik zat tv te kijken toen ik opeens acht harde knallen hoorde. Ik keek een politieserie, dus het was me niet meteen duidelijk waar het vandaan kwam. Na de derde knal begreep ik dat er iets aan de hand was. Ik ben meteen naar buiten gegaan en zag hem toen nog liggen.” Volgens andere buren hing er al een aantal dagen een gespannen sfeer in de buurt.

Dader

De straat waar het schietincident plaatsvond is afgesloten. De politie is een zoekactie gestart naar de dader, die zou de wijk ingevlucht zijn, in de richting van het centrum van de stad. ,,Een getuige heeft in ieder geval één persoon weg zien lopen", meldt de politie. Er wordt onder meer gezocht met een helikopter. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Mensen die iets gezien hebben wordt dringend verzocht direct 112 te bellen.