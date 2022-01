Dode en zwaargewonde bij explosie op vissersboot in Dordrecht

Jongeren gooien vuurwerk op kerstbomen: vrouw gewond, kinderen kunnen fluiten naar zakcentje

Een vrouw heeft in de nacht van zaterdag op zondag brandwonden opgelopen, nadat zij een stapel brandende kerstbomen in haar voortuin besloot weg te slepen. De brand dreigde over te slaan naar haar woning. Jongeren hadden even daarvoor vuurwerk op de kerstbomen gegooid.

2 januari