Dodelijk slachtoffer schietpartij Wielwijk is 42-jarige Dordtenaar

Iets voor middernacht zijn er meerdere schoten gelost in de Jacob van Heemskerckstraat in Dordrecht. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was het al te laat. Het slachtoffer overleed op straat.

Over de aanleiding van de schietpartij is nog weinig bekend. De politie spreekt van ‘een moedwillige poging om iemand te beschieten’ en zegt de zaak nog volop in onderzoek te hebben. De dader wist te ontkomen.

De politie deed gisteravond uitgebreid onderzoek in de Jacob van Heemskerckstraat.

De politie heeft inmiddels onderzoek gedaan in het huis van het vermeende slachtoffer. Veel bewoners op de verdieping van het complex hebben niets daarvan meegekregen. Eén bewoner kwam zojuist thuis nadat hij enkele nachten elders had doorgebracht. ,,Schietpartij? Ik wist van niks. Het is hier wel al langer onrustig”

Een onderbuurman kende Henriques als een ‘chille, relaxte jongen’. ,,Hij deed geen vlieg kwaad.” De man weet niet of het slachtoffer met mensen problemen had.

De politie heeft onderzoek gedaan in de woning van het vermeende slachtoffer.

Tweede schietpartij

Rond 01.15 uur was er een tweede schietpartij in Dordrecht, aan de Spirea. Daar raakte een man gewond aan zijn been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie behandelt de twee incidenten als losse zaken. ,,Aan de Spirea lijkt het te gaan om een samenkomst die uit de hand liep”, aldus een woordvoerder. Ook daar is het onderzoek nog in volle gang.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is ontdaan door de twee schietincidenten in zijn stad. ‘Twee vreselijke incidenten afgelopen nacht in onze stad, waarbij helaas één dode is te betreuren.’ Zo plaatste hij op Twitter, met nogmaals de oproep aan getuigen of andere mensen die meer weten over de schietpartijen om zich te melden.