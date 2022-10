Domper voor ex-prof Marco Boogers en zijn vrouw: Elton G. vrijgesproken van Rolex-roofoverval

Elton G. (23) is vrijgesproken van de roofoverval op Marco Boogers en zijn vrouw Patricia. Hij werd ervan verdacht vorig jaar op 27 augustus op gewelddadige wijze samen met een handlanger de Rolex van de oud-profvoetballer te hebben afgepakt. De uitspraak betekent een enorme domper voor Boogers, die ervan overtuigd is dat het Openbaar Ministerie de dader te pakken had.

De Rotterdamse verdachte kreeg wel zes weken gevangenisstraf, maar dat was voor het in bezit hebben van politie-emblemen en politietruien. Ook had hij munitie voorhanden. De officier van justitie eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen de verdachte. De straf pakte een stuk lager uit, omdat de verdachte werd vrijgesproken van de overval op Boogers en een andere overval in Purmerend.

In buurt van delict

De rechtbank concludeerde dat de verdachte voorafgaand aan overval in buurt van het plaats delict in de Dordtse wijk Dubbeldam was en over de N3 in Dordrecht had gereden. Tegelijkertijd was er volgens de rechters onvoldoende bewijs dat G. een van medeplegers van de overval was. De rechtbank zei dat niet te kunnen vaststellen op basis van de telefoongegevens en uiterlijke kenmerken van de verdachten die een bivakmuts droegen.

De overval gebeurde nadat Marco en Patricia na een avondje uit terugkeerden bij hun woning in Dordrecht. Zijn Rolex (,,Gekocht in Amsterdam, ik vond het leuk en een goede investering’’) had hij om zijn pols. Marco had net een heupoperatie achter de rug en kon zich moeilijk verzetten tegen de twee mannen met bivakmuts.

Beveiligingscamera's

Ook zijn vrouw kreeg een klap. Zij rende de straat op, roepend om hulp. Patricia hielp de dagen erna de politie door huis-aan-huis bij buurtgenoten om beeldmateriaal van beveiligingscamera’s. De getuigenverklaringen en beelden leverden bewijs op. Zo blijkt de auto van Elton G. meerdere malen te zijn gesignaleerd bij de woning van Marco en Patricia. Ook dat vond de rechtbank te weinig om hem als een medepleger van de overval te zien.

De verdachte werd afgelopen maart aangehouden. Volgens G. lag zijn telefoon ‘toevallig’ in de auto op de avond van de overval en later verklaarde hij de mobiel te gebruiken om te weten waar het voertuig is. Hij zou de auto namelijk regelmatig verhuren, maar aan wie zei hij niet tijdens de verhoren.

Tracker

Bij tal van vragen beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht, bijvoorbeeld over de tracker die enkele dagen na de overval onder de auto van Marco Boogers werd gevonden. Een apparaat van hetzelfde type had de politie eerder in zijn auto aangetroffen. Op de tracker en de chip die erin zit, bleek DNA van medeverdachte Z. te zitten. Marco kent hem, het is namelijk een oud-jeugdspeler van FC Dordrecht.

De overval was voor Marco en zijn vrouw reden om hun huis extra te beveiligen. Zo lieten ze een speedgate aanbrengen, een hek dat binnen vier seconden sluit. Ook beschikken ze over meerdere paniekknoppen. Als ze die indrukken, staat de politie in no time op de stoep.

