Doodsteken Bertus (64) is een waas voor schoonzoon Johnny D.

De hoofdverdachte van het doodsteken van Dordtenaar Bertus Bloos (64) in november kan zich niets meer herinneren van het fatale moment in een woning op het Pearl Buck-erf in Dordrecht. Tijdens verhoren met de politie zei schoonzoon Johnny D. meermaals dat hij niets meer weet van de gebeurtenis.