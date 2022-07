DOOR brengt eerbetoon aan belastingkantoor

,,Het is eigenlijk een ludiek afscheid”, vertelt coördinator Masja Ottenheim van DOOR. Het idee kwam van twee echte buitenschilders, die elkaar in het gebouw aan de Spuiboulevard leerden kennen: Rob Lambeek en Judith Gardeslen. Zij stelden hun schildersezel gistermiddag op langs het water aan de overkant. ,,Buiten schilderen is een echte Dordtse traditie”, stelt Lambeek, verwijzend naar beroemde meesters als Cuyp en Van Goyen, of in de negentiende eeuw Jongkind en Monet. Die kwamen toen al de schoonheid van de stad schilderen.