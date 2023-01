Door de energieprijzen en dure boodschappen geen geld meer voor sporten? Daar is nu een regeling voor

Wie door de gestegen energieprijzen en dure boodschappen geen geld meer over heeft voor een sportschoolabonnement, kan in Zwijndrecht waarschijnlijk tóch voetballen, gewichtheffen of zwemmen.

Daar is namelijk een speciaal sportfonds in het leven geroepen, voor wie moet kiezen tussen brood of een lidmaatschap van een sportclub. Dat heet Sportfonds 18+ en is een pilot vanuit het lokaal sportakkoord.

,,Inwoners die moeilijk rondkomen, bezuinigen vaak op kosten voor sport en cultuur. In Zwijndrecht vinden we het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen op een manier die bij hem of haar past, daarom is deze proef opgericht”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

140 procent van het minimumloon

De regeling is voor inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam van 18 jaar en ouder. Deze kan maar één keer worden aangevraagd, het maximale bedrag is 300 euro. Inwoners kunnen een aanvraag doen als het inkomen niet hoger is dan 140 procent van het wettelijk sociaal minimum.

Neem contact op via zwijndrecht@fitmakers.nl of bel naar 078-6450039. ,,Vanaf 1 april 2023 komt er een breder fonds voor sport én cultuur, zodat inwoners volwaardig aan de maatschappij mee kunnen blijven doen.”

