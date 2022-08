Dordrecht blij met studenten: ‘Bedankt dat jullie voor Dordt hebben gekozen’

‘Agressie­pro­bleem?! Mijn cliënt is níet de Bokito van Dordrecht’

Ruim twee maanden moest het slachtoffer (23) van een mishandeling in de populaire Witte de Withstraat in Rotterdam vloeibaar voedsel nuttigen, nadat hij in de uitgaansstraat was aangevallen door twee mannen. De politie wist één verdachte aan te houden. Dinsdag stond deze Erdem Y. (24) uit Dordrecht voor de rechter. Het OM wil hem zes maanden achter de tralies voor zware mishandeling.

23 augustus