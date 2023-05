Dordrecht is minder aantrekkelijk om in te wonen, volgens ranglijst: ‘Er is werk aan de winkel’

Dordtse jongen van 16 ’s nachts betrapt op uithalen van drugs uit container op haventer­rein Maasvlakte

Een 16-jarige uithaler uit Dordrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt op een haventerrein op de Maasvlakte. Hij was in het gezelschap van twee 17-jarigen uit Rotterdam en drie Rotterdammers in de leeftijd van 22, 26 en 28 jaar. Ook is een 30-jarige man met een onbekende woonplaats aangehouden. Eerder deze week werden vier uithalers opgepakt in de Maashaven.