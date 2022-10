Dordrecht komt met isolatie-actie voor lagere energierekening en een warme woning

Op 12 oktober is er een bijeenkomst die in het teken staat van vloer -en spouwmuurisolatie, die vanaf 19.30 uur ook is te volgen op internet. Dan wordt de actie stap voor stap uitgelegd en is er ruimte om vragen te stellen aan het Regionaal Energieloket, de gemeente en specialisten. Op de website van het Regionaal Energieloket is het inschrijfformulier te vinden.