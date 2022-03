Dordrecht komt met opvangboot voor Oekraïense vluchtelingen

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de eerste vluchtelingen op de boot worden ontvangen en hoe lang de crisisopvang op deze locatie gaat duren. ,,We bekijken de situatie per dag’’, aldus de gemeente.

Omwonenden van de Wantijkade hebben vandaag een brief ontvangen over de komst van de opvangboot. Om de vluchtelingen rust en ruimte te geven, wordt met toezicht en bewaking gezorgd voor de leefbaarheid en veiligheid op en rond de boot.

Crownpoint

De andere opvanglocatie in Dordrecht komt in het gebouw Crownpoint aan de Spuiboulevard. Daar is plek voor zo’n negenhonderd mensen, maar in eerste instantie komen er 125. De afgelopen week is hard gewerkt om het pand gereed te maken. Vanaf eind volgende week worden hier vluchtelingen opgevangen.