Dordrecht maakt werk van ontbijt voor schoolkinderen uit arme gezinnen

Talloze kinderen in de stad eten thuis niet voor ze naar school gaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat hun ouders geen geld hebben om boodschappen te doen of omdat hun gezin ‘labiel’ is, zoals Heijkoop dat dinsdagavond noemde tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Hij deed zijn uitspraken nadat de politieke partijen GroenLinks, Op Ons Eiland, Denk en de Verenigde Senioren Partij een motie hadden ingediend om werk te maken van het ontbijt en daarvoor geld vrij te maken. Directe aanleiding was de hoge inflatie van 13,6 procent, waardoor volgens hen de armoede nog verder zal toenemen en het aantal kinderen met een lege maag op school alleen nog maar zal toenemen.

Quote Dit is niet iets van de afgelopen tijd. Dit speelt al veel langer Peter Heijkoop, wethouder Dordrecht

Achter de schermen blijkt Heijkoop al langer bezig te zijn met zo’n plan. ,,Dit is namelijk niet iets van de afgelopen tijd. Dit speelt al veel langer.’’ Het probleem is volgens hem het grootst op elf scholen in arme of achterstandswijken in de stad. ,,Ik kom op korte termijn met voorstellen, maar geef wel een winstwaarschuwing: zo’n ontbijtje kost 2,50 euro per kind en het gaat om tienduizend kinderen. Dus dit gaat wel ergens over.’’

Overigens is ook het kabinet hiermee bezig, nadat NRC vorige week schreef over een kind dat op maandag onwel was geworden. Dat gebeurde, nadat het een weekend lang niets gegeten had, omdat het geld sinds vrijdag op was. Heijkoop: ,,Is dit de rol van de gemeente? Eigenlijk niet, maar dat gold ook voor de opvang van vluchtelingen en corona. Dat hebben we wel steeds gedaan, omdat het kabinet op veel onderdelen onmachtig is.’’

