Dordrecht negeerde jarenlang waarschuwingen over hoogbouw in binnenstad: ‘Ons huis is nu onleefbaar’

Elektri­sche binnen­vaart­sche­pen zijn er nog bijna niet, maar vanaf 2024 kunnen ze wel laden in Alblasser­dam

Elektrische binnenvaartschepen kunnen vanaf begin volgend jaar laden in Alblasserdam. Daar komt op het terrein langs rivier de Noord een nieuw laadstation. Dat is te danken aan een samenwerking van Zero Emission Services (ZES), logistiek dienstverlener BCTN en de provincie Zuid-Holland.