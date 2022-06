Dordrecht pakt viering Geboorte van Nederland groot aan met Hoffestival: ‘Historisch besef laten groeien’

Dordrecht pakt namelijk flink uit met de viering van de Eerste Vrije Statenvergadering, die in 1572 van 19 tot en met 23 juli werd gehouden. Vertegenwoordigers van twaalf steden kwamen destijds in Dordrecht in het geheim bij elkaar. Daar kozen ze voor Willem van Oranje en tegen de Spaanse koning Filips II. Tientallen andere steden sloten zich aan bij de opstand. ,,Daar is de basis gelegd voor het Nederland, zoals we dat kennen. Er werd destijds gesproken over thema’s als vrijheid, verdraagzaamheid en tolerantie die nog steeds actueel zijn’’, zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff.