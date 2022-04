Dordrecht stevent af op een coalitie met kleinst mogelijke meerderheid: ‘Moet niet alleen uit landelijke partijen bestaan’

De vonken vliegen er vanaf bij de visarenden van het webcamnest: ‘Er wordt de hele tijd gepaard’

Komen er opnieuw visarendjongen in het webcamnest in de Biesbosch? De kans is groot, want de vonken vliegen er vanaf bij pa en ma visarend. ,,Sinds het vrouwtje terug is op het nest, wordt er de hele tijd gepaard.’’

12:04