Dordrecht telt af naar eerste editie van tv-spektakel Scrooge Live: ‘Geen shot hetzelfde als The Passion’

O DENNENBOOM Leo en Nita waren die naalden beu en kozen voor een houten kerstboom, op z’n kop: ‘Heel duurzaam’

18 december In een jaar waarin we met z’n allen meer thuis zijn dan ooit, doen mensen extra hun best om het binnen gezellig te maken voor kerst. In deze rubriek zetten we bijzondere kerstbomen in de spotlights. Vandaag: de houten kerstboom van Leo Lont en Nita van Bremen uit Sleeuwijk is duurzaam en zit vol waxinelichthouders van over de hele wereld.