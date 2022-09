Dordrecht trekt 3 miljoen extra uit voor armoedebestrijding: ‘Geld gaat direct naar inwoners’

Er is snel actie nodig, schrijft het college in een voorstel aan de gemeenteraad. Uit berekeningen van het Nibud, die de gemeente in maart van dit jaar liet uitvoeren, blijkt dat veel inwoners met een laag inkomen in de knel dreigen te komen. Vooral stellen met thuiswonende kinderen komen geld tekort, ook met de eenmalige energietoeslag die toen gold (800 euro).

Wethouder Peter Heijkoop (CDA, Armoede en Schulden) verwacht dat er binnenkort extra middelen komen vanuit het Rijk, maar wil daar niet op wachten. Het college wil de komende vier jaar 6 miljoen euro uittrekken voor uitgebreider pakket aan minimaregelingen en een intensiever armoedebeleid. Dit is 3 miljoen euro meer dan in de afgelopen collegeperiode.

Een groot deel van het geld gaat direct naar inwoners, stelt het gemeentebestuur. Zo komen straks meer werkende inwoners in aanmerking voor het ‘persoonlijk minimabudget'. De inkomensgrens gaat namelijk omhoog naar 1.638 euro voor alleenstaanden en 2.339 euro voor stellen. Ook de toeslag zelf gaat omhoog. Concreet betekent dit voor een eenpersoonshuishouden 60 euro extra en voor een tweepersoonshuishouden 90 euro. Daarnaast gaat er 100 euro extra naar huishoudens met kinderen ouder dan 12 jaar.

Het college wil ook de inkomensgrens voor tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van de kinderopvang verhogen, van 110 naar 130 procent. De maatregelen zijn ook nadrukkelijk bedoeld om werkende armen te helpen.

Ook het SMS-kinderfonds, voor schoolspullen en muziek- en sportactiviteiten, wordt uitgebreid als het aan het college ligt. De inkomensgrens gaat omhoog voor stellen met kinderen vanaf 12 jaar (naar 150 procent). Voor alle kinderen tot 12 jaar gaat het basistegoed iets omhoog.

Quote We verwachten bij de eindafreke­ning een enorme dreun Peter Heijkoop, Wethouder

Volgens Heijkoop valt het nu nog mee met het aantal inwoners dat aanklopt bij schuldhulpverlening. Dat is volgens hem te danken aan de energietoeslagen. Het Rijk stelde geld beschikbaar voor een energietoeslag aan inwoners met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon. In Dordrecht is er eerder voor gekozen om deze grens te verhogen naar 130 procent. Deze groep ontving al 600 euro en daar komt nu 300 euro bovenop.

Maar het is pleisters plakken, zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop (CDA, Armoede en Schulden). ,,We verwachten bij de eindafrekening een enorme dreun.’’ Het Rijk moet snel met oplossingen komen, anders wordt het een barre winter, waarschuwde hij aan de talkshowtafel van Op1 deze week.

Grondwet

Het kabinet werkt onder meer aan een fonds voor mensen die de energierekening niet kunnen betalen. Heijkoop, die namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij het overleg zat tussen de verantwoordelijk wethouders en energiebedrijven, vindt dat er méér moet gebeuren. Naast compensatie zou er volgens hem ingezet moeten worden op het voorkómen van schulden, bijvoorbeeld door het versneld en meer verhogen van het minimumloon. ,,Het kabinet is verplicht om te zorgen dat alle Nederlanders bestaanszekerheid hebben, dat staat in de grondwet.’’

Maar daar wil Dordrecht niet op wachten. Heijkoop: ,,Met dit pakket wordt een op de vier huishoudens in meer of mindere mate ondersteund vanuit de minimaregelingen. Dat is een grotere groep dan waar de regelingen eigenlijk voor bedoeld zijn. Maar we moeten iets doen als de rijksoverheid tekort schiet.’’

Daarnaast gaat er geld naar onder meer schuldhulpverlening. ,,Door inwoners op tijd te benaderen en hulp aan te bieden voorkomen we dat problemen uit de hand lopen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.