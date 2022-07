Dordrecht vangt 170 asielzoekers op in oude nachtopvang Leger des Heils

De Dordtse burgemeester Wouter Kolff: ,,Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft via het Veiligheidsberaad een dringende oproep gedaan om tijdelijk hulp te bieden. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan momenteel de toestroom van asielzoekers niet aan waardoor er vaak geen slaapplaatsen meer beschikbaar zijn. In het hele land wordt gewerkt aan hulp. Door vanuit de gemeente Dordrecht deze crisisnoodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten. Vanzelfsprekend zullen we goed monitoren hoe de opvang verloopt. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor vervoer, het leveren van zorg en is medeverantwoordelijk voor de personele bezetting.”