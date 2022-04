Dordrecht vergrijst terwijl starters kansloos zijn

Niet iedereen is enthousi­ast over toekomsti­ge entree molens Kinderdijk

Inwoners, ondernemers en molenbewoners in Kinderdijk zijn nog niet onverdeeld positief over de plannen van de gemeente Molenlanden om de entree van het molengebied drastisch aan te pakken. Er zijn meer gesprekken nodig met de belanghebbenden, meer afstemming, om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit.

