Dordrecht verliest vertrouwen van inwoners; met name grote zorgen om verkeersveiligheid

‘Troep’ van Chemours kan simpel afgebroken worden, zeggen wetenschap­pers: ‘Makkelij­ker dan partydrugs maken’

Gevaarlijke stoffen die door Chemours in Dordt in het milieu worden geloosd, kunnen verbazingwekkend makkelijk afgebroken worden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat gepubliceerd is door het in hoog aanzien staande tijdschrift Science.

25 augustus