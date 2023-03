Dordrecht was ooit de belangrijkste handelstad van Nederland en dat kwam door deze drank

DORDT EIGEN-AARIDGAan de Wijnstraat staat in het pand met de naam Swartsenborgh een appartement te koop. En daarmee belanden we gelijk in de wijnhandel. Het is haast onvoorstelbaar dat Dordrecht in een helaas ver verleden een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste wijnstad van Holland was.