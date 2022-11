Dordrecht wil niet dat inwoners het thuis koud hebben en opent buurtcentra in de wijken om op te warmen

Dordtenaren die vanwege de sterk gestegen kosten voor verwarming thuis in de kou zitten kunnen komende winter opwarmen in een buurtcentrum in de wijk. Daar brandt niet alleen de kachel, maar kunnen ze overdag ook een gratis kop koffie of thee krijgen.

De gemeente Dordrecht maakt daar een half miljoen euro voor vrij. Het gaat om de wijken Wielwijk (De Admiraal), Krispijn (De Koloriet), Crabbehof (De Stoof), Staart (De Wijkhaven), Sterrenburg (Cultureel Centrum), Stadspolders (Het Polderwiel) en de binnenstad (bibliotheek). Verwacht wordt dat de problemen daar het grootste zijn.

Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de beheerders van die locaties. De bedoeling is dat die binnenkort elke dag van 10.00 tot 22.00 uur open zijn, tot en met maart, zodat Dordtenaren daar in ieder geval even warm kunnen worden. Daarnaast wordt nog nagedacht over het eventueel verschaffen van een warme maaltijd voor 2,50 euro per persoon. Ook wil de gemeente het voor mensen die vanwege de hoge kosten niet meer thuis willen of kunnen douchen dat op locatie te doen. Ook buurgemeente Papendrecht denkt daar over na.

Miljoenen naar crisis- en herstelfonds

De maatregel maakt onderdeel uit van de uitbreiding van het zogeheten crisis- en herstelfonds, waar eerder al 2,1 miljoen euro voor werd uitgetrokken. Dat wordt nu uitgebreid naar 5 miljoen euro. Aanleiding daarvoor was de coronacrisis waardoor veel sportverenigingen, culturele instellingen, voedsel- en kledingbanken, evenementenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties in de knel zijn gekomen. Nu de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne daar nog eens overheen gekomen is, zijn de problemen alleen maar toegenomen.

De Koloriet in Krispijn

Instanties die het niet meer kunnen bolwerken kunnen aankloppen bij het Stadskantoor om hun rekeningen alsnog te voldoen. ,,Het instellen van het crisis- en herstelfonds is ontstaan door signalen uit de Dordtse samenleving’’, zegt wethouder Peter Heijkoop in een persbericht van de gemeente. ,,De stijging van energieprijzen heeft grote gevolgen voor organisaties en activiteiten in de stad. Maatschappelijke partners kunnen een beroep doen op dit fonds, zodat we hen door deze crisis heen kunnen helpen.’’

Die tijdelijke steun is echter niet zonder tegenprestatie. Zo vraagt de gemeente in ruil inzet van de ontvangers voor maatschappelijke doeleinden. Een ander addertje onder het gras: die instanties zullen zich moeten gaan inzetten voor de duurzaamheidsopgave van de stad. Oftewel: ze zullen energiebesparende maatregelen moeten nemen in hun accommodatie of tijdens een door hen georganiseerd evenement of hun verbruik beperken. De precieze voorwaarden moeten nog bepaald worden.

Hulp op korte termijn

Er zijn nu al maatschappelijke organisaties die zich melden en op korte termijn hulp nodig hebben. Deze organisaties, zoals de Kledingbank, voldoen overduidelijk aan de doelstelling van het fonds. Bovendien gaat het volgens de gemeente om relatief zeer bescheiden bedragen.

In zulke gevallen wordt al dit jaar overgegaan tot uitbetaling, de rest zal geduld moeten hebben tot volgend jaar. Eerder werd al bekend dat in ieder geval Big Rivers geld uit het fonds krijgt, vanwege tegenvallende inkomsten bij de jongste editie.

Het gaat in eerste instantie om een fonds van 5 miljoen euro. Maar in deze onzekere tijden staat allesbehalve vast dat dat afdoende is, waarschuwen burgemeester en wethouders. ,,De toekomstige ontwikkeling van de energieprijzen en coronacrisis is onvoorspelbaar. Het is daarom mogelijk dat er op termijn meer middelen nodig zijn.”

