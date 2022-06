Dordt krijgt zak met geld voor woningbouw langs het spoor

Daarbij stelt de minister van volkshuisvesting, die eerder deze week zelf kwam kijken, maar één voorwaarde: er moet wel snel gebouwd worden, want Nederland heeft heel hard nieuwe woningen nodig. Daar heeft de dolblije wethouder Maarten Burggraaf geen enkel probleem mee. Volgens hem kunnen de mooie ideeën, die bureau Mecanoo anderhalf jaar geleden presenteerde, over een jaar uitgewerkt zijn in een concreet plan: ,,In 2024 kunnen we bouwen.’’