Dordt onder de Loep: Erik brengt Dordtse ondernemers op een nieuwe manier in beeld

Denk mee over de invulling van Keti Koti in Dordrecht

Koloniaal Verleden Dordrecht is op zoek naar mensen die ideeën willen delen over de invulling van Keti Koti in Dordrecht. ,,Met jullie inbreng kunnen wij de waarde van een gezamenlijke Keti Koti herdenking en viering in onze stad aan onze gemeente overbrengen.”