Dordtenaar (38) ging op rooftocht in ziekenhuizen en daarom eist Justitie 24 maanden cel tegen hem

In drie maanden tijd sloop een 38-jarige Dordtenaar tot drie keer toe een ziekenhuis binnen en stal daar elektronica en portemonnees van medewerkers en patiënten. De officier van justitie eiste dinsdag in de rechtbank in Den Haag 24 maanden cel tegen de man, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Justitie gaat ervan uit dat de Dordtenaar de diefstallen pleegde om zijn verslaving te bekostigen. Hij wordt ook verdacht van een auto-inbraak en de diefstal van een fiets.

De reeks diefstallen uit ziekenhuizen begon in september 2021. De Dordtenaar sloeg zijn slag in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Een patiënte merkte dat een laptop uit haar nachtkastje was verdwenen en een man die terugkwam van een operatie, miste zijn iPhone en iPad uit zijn koffer. Ook waren twee bankpasjes, airpods en een zonnebril gestolen uit een werkkamer.

Een maand later was het weer raak in het St. Antonius. Dit keer bestond de buit uit een portemonnee, bankpassen, een creditcard en contant geld.

Aanhouding door beveiliger

In november greep een beveiliger van het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag de Dordtenaar in de kraag. Hij werd getipt door een medewerker die hem de artsenkamer zag binnenkomen en net zo snel weer zag vertrekken. De Dordtenaar had bij zijn aanhouding een tas bij zich met daarin twee laptops, een iPad, een koptelefoon en een mobieltje. Alles was gestolen uit personeelsruimtes.

Volgens de officier is duidelijk dat de Dordtenaar de diefstallen gepleegd heeft. Naast de aanhouding op heterdaad was hij te zien op camerabeelden van het St. Antonius Ziekenhuis. ,,Verdachte heeft spullen gestolen van artsen, verplegers, andere medewerkers en patiënten. Mensen die of aan het werk waren of werden behandeld. En dat in een periode waarin zorgverleners onder hoge druk stonden door de coronapandemie. Zeer brutale feiten, als je het mij vraagt.’’

De uitspraak is over twee weken.

