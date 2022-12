Dordtenaar Arthur, die ondanks zijn ziekte niet stopte met vrijwilligerswerk, op 42-jarige leeftijd overleden

Dordtenaar Arthur Moen is de ochtend na kerst, dinsdagochtend om 09.15 uur, op 42-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hij vreesde de dood zelf niet en zoals zijn familie op sociale media al schrijft: ‘Na een lange lijdensweg is hij verlost uit zijn strijd’.

Eind november kreeg Arthur nog vervroegd de Johan de Witt-speld uit handen van wethouder Heijkoop, als erkenning voor al de moeite die hij decennia lang stak in mensen die niet helemaal mee konden met de maatschappij. Het ging, ondanks dat hij nog vele mensen hielp, dit jaar al steeds slechter met Arthur. Hij raakte deels verlamd en moest stoppen met Werkbank Drechtsteden; een van zijn twee opgerichte stichtingen, waarmee hij anderen hielp.

Quote Voor iedereen komt er een einde aan Arthur Moen, eind 2021

Al op zijn zestiende moest Arthur de strijd aan met kanker. Soms waren er momenten waarop de ziekte weg leek, toch kwam het terug: uitgezaaide lymfeklierkanker. In 2021 besloot Arthur geen chemo’s en behandelingen meer te ondergaan, omdat het meer zou aanrichten dan oplossen. Dat vertelde hij een jaar geleden uitgebreid aan deze krant.

Voor Arthur is dit het einde niet

Bang om te sterven was hij na al die jaren ook niet meer: ,,Lijden is niet leuk en doodgaan ook niet, maar het is niet het einde. Dat geeft mij hoop om elke dag aan te kunnen. Het is nog maar eventjes, denk ik dan. Daarna ben ik voor altijd op een mooie plek, bij God’’, vertelde hij toen zelf vanaf de bank in de woonkamer van zijn huis.

De Dordtenaar bereidde zich al lang voor op het einde. ,,Dit klinkt deprimerend, maar: het kan voor iedereen zomaar zijn laatste dag op aarde zijn. Als dat moment aanbreekt, ben je er dan klaar voor? Voor iedereen komt er een einde aan. Als je nog ruzies moet bijleggen, of iets wil doen, los het op of doe het.’’

Volledig scherm Arthur met zijn vrouw Monique en hun dochtertje Yonna, die ondanks de beperkte vruchtbaarheid van Arthur door zaadbalkanker, tóch geboren werd. © Privéfoto

Veel van wat Arthur wilde doen in zijn leven op aarde, heeft hij gedaan. In 2017 kwam zijn grootste wens uit; een kind. Ondanks dat hij door de zaadbalkanker, die ziekte waarmee het allemaal begon, zo goed als onvruchtbaar was, kwam die droom uit. Arthur en Monique kregen hun wonderkindje; dochter Yonna. Nog een wens van Arthur kwam in 2020 uit: een (zelf opgezette) marathon rennen, toen hij er nog fysiek toe in staat was. Ook dát deed hij.

De speld was een van de dingen waar Arthur ook stiekem op hoopte. Na die speld eind november was de cirkel rond. En dat alles met zijn eigen levensmotto’s in het achterhoofd: ‘sterker door strijd’ en ‘God is genadig’.

