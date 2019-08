Dordtenaar wil in tweeënhalve dag op zijn scooter naar Costa Brava in Spanje rijden

Wens van Dordtse fietsers gaat in vervulling met nieuw pad langs de Rijks­straat­weg

11:28 De hoop van menig Dordtse recreatiefietser gaat in vervulling: langs de Rijksstraatweg wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Het gaat om het stuk tussen de zuidelijke rand van het in aanleg zijnde industrieterrein Dordtse Kil IV en het viaduct over de A16 in de Polder Oudendijk. Dat komt in de loop van volgend jaar gereed. Eerder kan niet omdat er in de winter niet aan de dijk gewerkt mag worden.