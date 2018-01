Dordts babyhuis krijgt 'zusje' in Leiden

Op de website van de stichting Babyhuis prijken inmiddels een filmpje en foto’s van het nieuwe onderkomen. Streven is, zo staat vermeld, om eind 2018 open te gaan.

Quote Ik ben (...) in Dordrecht op bezoek geweest in het Babyhuis en was erg onder de indruk van wat ik daar zag Wethouder Roos van Gelderen in Binnenlands Bestuur Het eerste en vooralsnog enige Babyhuis staat momenteel aan de Brouwersdijk in de Dordtse wijk Oud-Krispijn. Daar worden baby’s opgevangen wier ouders niet kunnen zorgen. Verder is er een woonruimte voor zwangere en recent bevallen vrouwen en is er begeleiding. Zo kent het team onder meer een kinderarts, klinisch psycholoog en gedragswetenschapper.



Op deze plek was de Leidse wethouder Roos van Gelderen op bezoek om met eigen ogen te zien hoe het er aan toe gaat, zo vertelt ze aan het (ambtenaren)tijdschrift Binnenlands Bestuur.

,,Ik ben (...) in Dordrecht op bezoek geweest in het Babyhuis en was erg onder de indruk van wat ik daar zag’’, zegt ze. ,,Er wordt daar, op een heel kwetsbaar moment voor ouders en kind, op een goede manier hulp geboden vanuit een huiselijk situatie. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee in veel gevallen voorkomen kan worden dat kinderen op jonge leeftijd al bij hun ouders weggehaald moeten worden. Elk geval is er één te veel.’’

Angst

Oprichter van het Babyhuis is de Dordtse Barbara Muller. Eerder zei Muller over haar initiatief: ,,We bieden zorg en ondersteuning aan moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. Het gaat vooral om moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening. Of om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. Het Babyhuis kan misschien wel gezien worden als de laatste kans voor een moeder die niet in staat is om haar kind zelf groot te brengen.’’

In Dordrecht bleek van de eerste lichting moeders die aanklopte ongeveer een derde uit Rotterdam te komen. Om die reden en vanwege beperkte plek in Dordrecht richtte Muller eerder haar pijlen al op een ‘filiaal’ in de Maasstad.

Dat initiatief lijkt nu dit jaar ook van de grond te komen. Volgens Muller is de financiering 'bijna gereed via foundations'. Via onderaannemerschap zou opening later in 2018 een feit moeten zijn.