Dordts oorlogsmuseum opnieuw ingericht: ‘Een historisch verhaal, verteld met de moderne techniek van nu’

Maaskamer Patriciërs­huis gerestau­reerd in Lodewijk X­VI-stijl: ‘Zoeken naar de juiste kleuren uit 1780’

De Maaskamer van het Dordts Patriciërshuis is volgens hoofdconservator Johan de Haan van Paleis ’t Loo een van de allermooiste 18-eeuwse ronde kamers van Nederland. Sinds deze week is hij gerestaureerd in Lodewijk XVI-stijl.

25 april