Dordts oorlogsmuseum opnieuw ingericht: ‘Een historisch verhaal vertelt met de moderne techniek van nu’

Terug na groot succes: blinden en slechtzien­den krijgen speciale voelrond­lei­ding in Huis van Gijn

Blinden en slechtzienden zijn zaterdag 14 mei welkom bij een speciale rondleiding in Huis van Gijn in Dordrecht. Deelnemers mogen er allerlei stukken aanraken, in de keuken hangen kookluchtjes en hulphanden zijn welkom. Aanmelden kan via Huisvangijn.nl.

26 april