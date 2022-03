Dordts restaurant Verhage na metamorfose weer open: ‘We zitten hoger in de markt, maar prijzen blijven hetzelfde’

Maar liefst acht weken bleef Verhage op het Van Eesterenplein dicht. Mensen konden er alleen terecht voor het afhalen van maaltijden. Al het meubilair werd vernieuwd, evenals de keuken, de wc’s en een deel van de vloer. Daarnaast werd het woensdag heropende restaurant flink uitgebreid. ,,We zijn twee keer zo groot geworden’’, vertelt eigenaar Walter Weeda. ,,We hebben zowel binnen als buiten tachtig plekken. Eerst was het restaurant een halve cirkel, nu is-ie helemaal rond.’’

Koffiebar

Verhage, onderdeel van een landelijke keten, wil voortaan minder de nadruk leggen op fastfood. ,,We zijn hoger in de markt gaan zitten, maar de prijzen blijven hetzelfde’’, legt Weeda uit. ,,We hebben een koffiebar, er kan een biertje worden getapt en voortaan hebben we gebak van Dudok.’’

TikTok

Last but not least is er vanaf nu meer dan alleen softijs te koop. ,,We hebben zestien smaken vers schepijs’’, zegt Weeda. Tot het einde van deze week loopt nog een prijsvraag voor schoolklassen om een unieke ijssmaak te verzinnen. Een filmpje op TikTok zorgde voor inzendingen uit het hele land. Weeda: ,,De winnende klas halen we op 31 maart op en voor hen gaan we hier die ijssmaak maken.’’