Dordts slachtoffer anti-homogeweld: ‘Na drie keer ‘kankerhomo’ wist ik het wel’

De 28-jarige Danny den Otter uit Dordrecht is gisteravond mishandeld door drie jongens, nadat ze hem meermaals uitscholden voor ‘kankerhomo’. De schrik zit er nog goed in bij de Dordtenaar. Hij stapt vandaag naar de politie om aangifte te doen.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur ter hoogte van het restaurant Shabu Shabu, pal tegenover het Scheffersplein. Danny kwam uit café The Mood gelopen, waar hij iets had afgeleverd bij een vriend. In dat café werd enkele maanden geleden nog een speciale Pink Monday gehouden, naar aanleiding van eerdere incidenten in Dordrecht op het gebied van homogeweld.

Bushalte

Danny liep in zijn eentje naar de bushalte om naar huis te gaan. ,,Een groepje jongens liep achter me en begon rare dingen te roepen en elkaar aan te tikken. Ze moeten hooguit een jaar of achttien zijn geweest’’, herinnert hij zich. Het woord ‘kankerhomo’ viel meerdere keren, ,,en nog meer dingen die ik niet kan herhalen’’.

Het moment moet kort zijn geweest, maar voor de twintiger duurde het een eeuwigheid. ,,Ik hield me in. Als ik nu reageer, krijg ik daar gezeik van, bedacht ik. Op een gegeven moment kon ik die woorden niet meer negeren. Na drie keer ‘kankerhomo’ te horen, wist ik het wel. Ik draaide me om en vroeg of ze ermee op wilden houden.’’ Meteen daarna begon het drietal hem aan te vallen. Danny kreeg klappen in zijn gezicht en schoppen tegen zijn lichaam te verduren.

Herhaling

Aan de mishandeling hield de Dordtenaar een flinke bult op zijn hoofd over en pijnlijke, blauwe vingers. De lichamelijke schade valt mee, maar het moment heeft zich wel honderden keren herhaald in het hoofd van Danny. Aan slapen kwam hij nauwelijks toe. ,,Had ik dan niet moeten reageren?’’, vraagt hij zich af.

Ook herinnert hij zich dat omstanders niets deden om hem te helpen. ,,Vanachter het raam van Shabu Shabu zagen mensen het gebeuren. Ze keken allemaal, maar deden niets. Het maakt me vooral heel boos. Hoe kan het dat dit soort dingen nog steeds gebeurt en dat we dit allemaal toelaten?’’

Straatbeeld

Op Twitter verdedigt het slachtoffer zichzelf nog, omdat iemand denkt dat de twintiger zich ‘expliciet wellustig’ zou hebben geuit naar dezelfde sexe ,,Ik heb me niet wellustig geuit naar een andere man, liep gewoon alleen op straat. Anyway: bij een gewoon straatbeeld horen ook knuffelende jongens’’, reageert hij.

Danny doet vandaag aangifte van mishandeling op het politiebureau. De politie doet onderzoek naar het incident. Burgemeester Wouter Kolff is ontdaan van wat Danny is overkomen. ,,Ik heb contact gehad met het slachtoffer’’, laat hij weten. ,,Ik vind dat iedereen volledig zichzelf moet kunnen zijn, zonder dat dat leidt tot geweld of gescheld.’’