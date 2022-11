Dordts textiel-recyclingbedrijf failliet

Daddy Issues Jurgen zocht naar lotgenoten, maar kon ze niet vinden: ‘Waar zijn de rouwende vaders?’

In de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week ‘Jurgen, die rouwt om zijn overleden dochter en gelijkgestemde vaders mist.

