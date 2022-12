Dordtse autoverhuurder scoort met Marokkaanse politieauto’s

Eymen Hitli (27) van het Dordtse autoverhuurbedrijf Sky weet uitstekend hoe hij reclame moet maken. Zijn als Marokkaanse politieauto bestickerde Mercedessen gingen via social media de hele wereld over via feestvierende supporters van het Marokkaanse WK-elftal.

Na Marokko-Spanje reden jullie voor het eerst met twee ‘politieauto’s’ naar Rotterdam. Wat gebeurde er toen?

,,De stad was vol fans. Als we langsreden, maakten jong en oud massaal foto's en video’s. Ik schat dat 95 procent het leuk vond. Iemand stuurde een tiktokfilmpje door van onze politieauto en die had toen al 1,2 miljoens views. De volgende dag werd een van de auto’s nog even meegenomen door de politie omdat we het zwaailicht kort hadden gebruikt. Dat mag niet. Omdat het zo’n gedoe gaf, zitten er nu geen zwaailichten meer op.’’

Is het alleen een reclamestunt?

,,Het begon als een grap maar natuurlijk is het promotie van ons bedrijf, want we bestaan nog maar een maand of drie. Tegelijkertijd is het ook een supportersactie, want ik ben zelf van Marokkaanse komaf. Het is jammer dat Nederland vrijdag verloor, want anders waren we nog met een auto in oranje leeuwenthema de straat op gegaan.

Woensdagavond de halve finale tegen Frankrijk. Waar zijn uw ‘Marokkaanse politieauto’s’ dan te vinden?

,,Het zijn er trouwens inmiddels drie! Opnieuw naar Rotterdam, want het publiek dat daar feestviert is zo geweldig. Daar wil je bij zijn en wij ook. En voor dat handjevol dat zaterdag ging rellen: blijf alsjeblieft thuis. Als Marokko de finale haalt, zet ik alles op alles om er in Qatar bij te zijn; dan kunnen andere mensen de politieauto’s huren.’’

Hoe lang blijven de auto’s nog bestickerd als politieauto?

,,We denken nog wel een poosje, maar niet alle drie. We houden het bij één Marokkaanse politieauto. Die is te huur voor 450 euro per dag.’’

