Dordtse begraafplaats krijgt eigen straatnamen

Niet alle onveilige verkeerssi­tu­a­ties van top 20 zijn opgepakt, wel minder ongelukken

Het is het Dordtse college van burgemeester en wethouders de afgelopen vier jaar niet gelukt om de hele top 20 van verkeersonveilige plekken aan te pakken, terwijl dat wel in het coalitieakkoord was beloofd.

21 maart