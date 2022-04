Dordtse binnenstadbewoner Jeroen (54) is het na 1462 euro aan parkeerboetes zat en start een petitie

Rotterdam Marathon Voor Dennis (48) is geen afstand te lang: ‘De liefde voor het hardlopen heb ik te danken aan mijn ex’

De Rotterdam Marathon als ultieme uitdaging? Niet voor Dordtenaar Dennis Kanselaar (48). Hoewel hij het evenement van komende zondag nog steeds ziet als mooiste feest van het jaar, is de marathon voor hem min of meer een peulenschil. Hij liep al eens bijna de vierdubbele afstand. ,,De liefde voor het lopen heb ik aan mijn ex te danken.’’

8 april