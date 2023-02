Dordtse Boekenmarkt experimenteert met elpees: ‘Veel boekenliefhebbers houden hier ook van’

Evie van Kerkvoorde bij Sliedrecht Sport in warm bad na sof bij Eurosped: ‘Ja, er vloeiden wel tranen’

Haar officiële debuut voor Sliedrecht Sport laat nog op zich wachten, maar passer-loper Evie van Kerkvoorde is blij dat zij bij de landskampioen mocht aansluiten. Nadat haar vorige club Eurosped abrupt uit de competitie stapte, was haar sportieve toekomst even in het geding. ,,Ja, er zijn wel tranen gevloeid.’’

