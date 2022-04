Dordtse busreizigers vangen bot bij provincie

Al vier maanden geen bus meer, maar wel een fonkelnieu­we busbaan: ‘Op zijn minst heel bijzonder’

Buslijn 3 rijdt al vier maanden niet meer over de Thorbeckeweg, maar met de asfaltering van die weg in Dordrecht is toch weer een busbaan aangelegd. ,,Het lijkt of iemand gigantisch heeft zitten slapen in het Stadskantoor.’’ Maar volgens de gemeente is het geen fout.

12 april