Dordtse buurten strijden tegen elkaar om titel schoonste van de stad

Dordrecht pakt groeiend rattenpro­bleem aan

Het aantal meldingen van rattenoverlast in Dordrecht is vorig jaar verdubbeld van zeven naar vijftien. Omdat de gemeente na het verbod op ratten- en muizengif een verdere toename verwacht, start ze in de wijk Bleijenhoek een pilot om etensresten op straat te verminderen.

16 juni