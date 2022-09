Dordtse Cultuurnacht in volle glorie terug

De Dordtse Cultuurnacht keert na de gemankeerde versie van vorig jaar - om middernacht was het klaar - en de door de pandemie geschrapte editie van 2020 groter dan voorheen terug. Op zaterdag 8 oktober kunnen liefhebbers van kunst en cultuur gratis van 18.00 tot 03.00 uur hun hartje ophalen in de stad.

,,Het is waanzinnig dat we het zo groot hebben kunnen aanpakken’’, zegt Boris Gunst. Hij treedt namens de deelnemende cultuurorganisaties op als projectleider. Tevens is hij de artistiek directeur van de Kunstkerk. ,,Uiteraard doen de bekende spelers mee: het Onderwijsmuseum, Kunstmin, Bibelot en het Dordts Museum, maar dit jaar sluiten meer en breder opgezette organisaties aan. Denk aan Muziekpodium DJS, het Weeshuistheater, DOOR en de Grote Kerk. Alles bij elkaar doen er twintig partijen meer mee.’’

Dwarsdoorsnede

Volgens Gunst is er hard gewerkt aan een programma waarbij een dwarsdoorsnede van de samenleving iets moois aangeboden wordt in het tweede weekeinde van oktober. ,,Daarom klinkt er bijvoorbeeld wereldmuziek en is er een route voor kinderen. Dat laatste natuurlijk niet tot in de vroege uurtjes maar van 18.00 tot 22.00 uur.’’

Op straat wordt nu bewust meer vermaak geboden. ,,De afstand tussen het Onderwijsmuseum, de Stadsbibliotheek, The Movies en het Energiehuis is vrij groot. Daarom zijn cultuurmakers uit de stad gevraagd ook voor de wandelroutes te programmeren. Daar vind je dus dans, muziek, theater en streetart.’’ Sowieso biedt iedere deelnemende partij zowel binnen- als buitenactiviteiten aan.

Spannend én romantisch

Dat het grootste deel van het evenement in de donkere uren van de dag plaats heeft, beschouwt Gunst als sfeerverhogend element. ,,In de nacht is iedereen vrij en gelijk. Het loopt meer door elkaar”, is zijn stellige overtuiging. Daarnaast is de nacht spannend én romantisch meent de projectleider. ,,Zo’n middernachtelijk orgelconcert in de Grote Kerk van Cor Ardesch die wordt ondersteund door klarinettist Annet KleinJan vind ik daar een mooi voorbeeld van.’’

Volledig scherm De van oorsprong Dordtse dj Lucien Foort treedt in de Popcentrale op met een celliste. Een concert dus waarin elektronische en klassieke muziek elkaar ontmoeten. © ToBe

Voor wie dat iets te rustig is en voor mensen die liever (buiten) in beweging blijven tijdens hun stapavond tipt Gunst de Kaapverdisch straatcarnaval. Dit door Zwarte Lola opgezette feest vertrekt om 20.45 uur bij de bibliotheek. ,,Op een gegeven moment kom je de optocht tegen in de museumtuin van het Dordrechts Museum en komen ze dwars door de Kunstkerk heen.’’

,,Na een periode waarin vrij weinig kon, kunnen we weer uitpakken. Opnieuw laten zien hoe rijk Dordt is aan kunst en cultuur’’, aldus de opgeluchte projectleider. ,,Je moet dit evenement ook zien als ons gebaar van dank aan de stad. Dat het kosteloos is, is in dat licht logisch. En in deze tijd die voor velen financieel lastig is, denk ik ook gewoon fijn.’’ Voor de nacht hoeven ook geen gratis kaarten te worden gereserveerd.

Motiveren

Gerben Baaij van Dordrecht Marketing is het daar hartgrondig mee eens. ,,Het is belangrijk om al dat moois van de stad te laten zien. Op zo’n avond en nacht zelf, maar hopelijk ook om mensen te motiveren om daarna gewoon weer eens langs te komen.’’ Het is bekend dat veel Nederlandse theaters en musea bijvoorbeeld ondanks het schrappen van de coronamaatregelen nog niet op de gemiddelde publieksaantallen van voorheen zitten.

De Dordtse Cultuurnacht van 8 oktober wordt de vijfde editie. Voor een compleet overzicht van wat waar wanneer begint, is het handig om een kijkje te nemen op de site dordtsecultuurnacht.nl.

