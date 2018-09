Dordtse Deniz overgeplaatst naar gevangenis voor terreurverdachten

De in Turkije gearresteerde Ekrem Deniz Osmanogullari uit Dordrecht is overgeplaatst naar de Silivri-gevangenis. Dit is de grootste penitentiaire inrichting van heel Europa, waar onder andere terreurverdachten en politieke gevangenen zitten.

De overplaatsing wordt gemeld door vrienden en collega’s van de Dordtse restauranthouder op de Facebookpagina FreeEkremDeniz. Een pagina waarop ze zoveel mogelijk steunbetuigingen verzamelen om de Turkse overheid ervan te overtuigen om de 24-jarige Dordtenaar vrij te laten. Deniz’ moeder bevestigt de overplaatsing en laat weten dat haar zoon gisteravond laat het eerste gesprek met zijn advocaat heeft gehad.

Ekrem Deniz Osmanogullari, eigenaar van restaurant Smyrna Tandoor op de Voorstraat, reisde vorige week af naar Istanbul. Daar werd hij op het Atatürk-vliegveld opgepakt en afgevoerd naar een gevangenis. Sindsdien heeft zijn familie geen contact meer met hem gehad.

Social media

Zijn vader Ali en moeder Sezer vermoeden dat Sezer gevangen is gezet vanwege kritiek op social media aan het adres van de Turkse regering en president Erdogan. Waarschijnlijker lijkt echter zijn betrokkenheid bij het Eyup Bas-symposium in de stad. Op dit jaarlijkse evenement van anti-imperialisten zou hij optreden als vertaler. De organisatie van het symposium is op haar beurt weer verbonden met een Revolutionair Volksbevrijdingsleger DHKP-C. Die groep staat in Turkije te boek als terreurorganisatie. Deze combinatie zou er toe kunnen leiden dat Deniz wordt aangeklaagd voor het maken van ‘propaganda voor een gewapende terroristische organisatie’.

Volgens moeder Sezer is Deniz echter alleen maar iemand die opkomt voor mensenrechten. Ook zijn vriend Bekir Tansel benadrukt dat in discussies die hij voert op internet. ,,Deniz keurt alle nationalistische bewegingen af. Hij wordt beschuldigd van het maken van propaganda over DHKP-C. Dat zei Deniz ook, dat hij geen enkele banden heeft met de DHKP-C.’’

Desondanks riskeert hij nu 1,5 tot drie jaar cel. Oprichters van de Facebookpagina Free Ekrem Deniz zeggen dat er in de praktijk vaak drie tot zes maanden voor wordt uitgedeeld. In een verklaring stelt het Anti-Imperialistisch Front dat haar organisatie al vaker door de Turkse regeringspartij AKP dwars is gezeten met de arrestatie van medewerkers ‘zonder concrete redenen’.

Onderdaan

De Nederlandse overheid heeft nog geen enkel idee wat er is gebeurd met Ekrem Deniz Osmanogullari uit Dordrecht. ,,We kunnen zijn arrestatie niet bevestigen’’, stelt een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is niet ingelicht door de Turkse overheid, omdat Deniz na zijn arrestatie mogelijk niet heeft gevraagd om bijstand van het Nederlandse consulaat in Turkije. Een andere mogelijkheid is dat de Turken hem zien als een eigen onderdaan, omdat hij (ook) een Turks paspoort heeft. In dat geval hoeft een overheid die hulp niet eens aan te bieden.