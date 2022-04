Dordtse formatie voor nieuwe coalitie kan dinsdag echt beginnen, na verslag informateur Bouvy-Koene

Dordtse raad behoorlijk opgeschud: meer dan de helft is nieuweling

Met de eed of de gelofte zijn alle nieuw gekozen gemeenteraadsleden in het hele land woensdagmiddag beëdigd. Dat gebeurde dus ook in het stadhuis Dordrecht, waar burgemeester Wouter Kolff alle 39 politici feliciteerde met hun benoeming en hen succes wenste.

30 maart