Dordtse handhavers krijgen bodycam

Vrienden van de Binnen­vaart geeft samen met SBS podium aan hun vakgebied: ‘hardwer­ken­de mensen’

Voor de distributie van grondstoffen en goederen is veel afhankelijk van de binnenvaart. Helaas, zo constateert de stichting Vrienden van de Binnenvaart uit Zwijndrecht, weten te weinig mensen wat deze branche inhoud. Door in zee te gaan met het SBS-programma De Helden van Nu wil de stichting daar verandering in brengen.

27 november