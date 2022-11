Dordtse horecastel verlaat café De Vrienden en begint nieuw avontuur in Hank

Louise Bijlsma (Sliedrecht Sport) kent Europees debuut met winst: ‘Het was een onrustige nacht’

De vrouwen van Sliedrecht Sport zijn woensdagavond begonnen aan de zestiende Europese campagne in de clubgeschiedenis. Voor de 19-jarige passer-loper Louise Bijlsma betekende het treffen in De Basis met OK Galeb Bar uit Montenegro (3-0 winst) haar eerste internationale ontmoeting. Een ervaring die naar meer smaakt.

