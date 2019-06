Dordtse Jared Grant na winst in zangshow: ‘Mijn social media is ontploft’

Een unicum: de Dordtse zanger Jared Grant wist in de zangshow All Together Now op RTL4 vrijdagavond alle honderd juryleden voor zich te winnen. Niet één, maar twee keer. Ook de kijkers thuis waren voor lof. ,,Mijn social media is ontploft.’’

Grant (1991), die het vier jaar geleden tot de halve finale schopte van The Voice Of Holland, kon de uitzending zelf niet bekijken. ,,Ik had een optreden in Oosterhout, dus ik heb het pas in de herhaling gezien.’’

Hij zong This is a mans world en Signed, Sealed, Delivered. Zelf zag hij nog wel wat verbeterpuntjes - ‘ik ben altijd kritisch op mezelf’ - maar van de honderdkoppige jury kreeg hij twee keer een staande ovatie. Daarmee liet hij in de finale de dames van Velvet Vox achter zich.

,,Het voelt veel minder als een concurrentiestrijd dan The Voice. Ik dacht: we gaan gewoon zingen en er een leuke avond van maken. Dat is goed uitgepakt. Heel tof dat de vakjury zo enthousiast was. Dat allemaal mensen die verstand hebben van muziek voor mij opstonden.’’

De muzikale carrière had hij al. ,,Maar de uitzending heeft me al wel extra veel belletjes en aanvragen opgeleverd.’’ En 10.000 euro, die hij steekt in zijn nieuwe plaat die in het najaar uitkomt.

Morgen brengt hij zijn nieuwe single uit: You’ll be mine. ,,Ik ben bezig met eigen muziek. Hopelijk kan de single meeliften op het succes van de uitzending. Ik heb heel veel leuke reacties gehad.’’

Of we de zanger binnenkort in Dordrecht kunnen bewonderen? Grant moet er even over nadenken. ,,Mijn agenda zit zo vol. Volgens mij niet. Maar misschien kan ik wel wat doen rondom de release van mijn album. Een optreden of zo.’’