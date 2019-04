Dordtse loempiakraam van Xuan Tran vereeuwigd op ansichtkaart

Dodenher­den­king in Sliedrecht dit jaar te zien op nationale tv

14:29 De dodenherdenking in Sliedrecht krijgt dit jaar een prominente plek tijdens de uitzending van de Nationale Dodenherdenking op NPO1. De NOS zendt de herdenking op de Dam in Amsterdam live uit en zoomt dan ook in op een herdenking elders in het land. Dit jaar is dat Sliedrecht, meldt de gemeente. Na de herdenking wordt een documentaire over de Merwederazzia uitgezonden.